Ciclismo: Margarida Bandeira é campeã nacional de downhill

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A atleta Margarida Bandeira, natural da Lousã e que, atualmente, representa a Wildboys Tomar Cidade Templária, conquistou, este domingo, o título da elite do Campeonato Nacional de Downhill presented by Shimano 2026. Em masculinos, a vitória foi para Álvaro Pestana (Clube Next Gen).

A prova decorreu em Tarouca, na Serra de Santa Helena, num traçado com cerca de dois quilómetros de extensão e 380 metros de desnível negativo, exigindo elevada precisão técnica dos atletas ao longo de toda a descida.

Nos escalões jovens, destaque para a equipa da Casa do Povo do Alqueidão (Figueira da Foz), que garantiram duas medalhas: uma de ouro, para a cadete Maria Pinto, que se sagrou campeã nacional na prova feminina, e para Joaquim Meneses, medalha de bronze em sub-19.

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