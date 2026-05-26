Câmara de Coimbra avança com projeto para requalificar Escola D. Duarte

A Câmara de Coimbra contratou uma empresa para elaborar o projeto de execução para a reabilitação da Escola Secundária D. Duarte, estabelecimento inaugurado em 1969 e a única escola secundária pública na margem esquerda do Mondego.

O município contratou, por regime de consulta prévia, a empresa WA por cerca de 50 mil euros para elaborar o projeto de arquitetura e especialidades para a reabilitação daquela escola secundária, de acordo com a plataforma de contratação pública Base, consultada pela agência Lusa.

Em resposta escrita, a Câmara de Coimbra afirmou que a requalificação daquele estabelecimento de ensino está incluída no acordo celebrado em 2023 entre Governo e Associação Nacional de Municípios, no âmbito da transferência de competências na educação.

A Escola Secundária D. Duarte está no segundo nível mais elevado de prioridade, a única escola do concelho nessa tipologia, estando o concurso para reabilitação de escolas nessa categoria aberto até junho, esclareceu o município, em resposta à Lusa.

De acordo com o município, prevê-se que o projeto agora contratado esteja concluído até 30 de junho.

De acordo com a autarquia liderada pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), a requalificação agora prevista deverá “assegurar uma capacidade de acolhimento de 32 turmas/896 alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário com dois cursos científico-humanísticos e seis a oito cursos profissionais”.

A requalificação pretende “potenciar, sobretudo, os cursos profissionais ligados ao digital e à programação, e a criação do Centro Tecnológico Especializado de Informática”, referiu.

Ao mesmo tempo, a intervenção prevê reforçar as condições dos cursos ligados à restauração, com ampliação de espaços de cozinha, bar e restaurante pedagógicos, passando de cerca de 100 metros quadrados para 230.

“Ao nível da reabilitação física dos edifícios e espaços, esta operação tem como objetivo uma intervenção global com foco na manutenção dos edifícios existentes com introdução de novas construções quando necessário para dar resposta efetiva ao programa funcional definido e a requisitos impostos por legislação em vigor”, aclarou.

A empreitada prevê ainda a melhoria da eficiência energética do estabelecimento, assim como melhores condições de conforto e acessibilidade, entre outras intervenções.

“As infraestruturas irão garantir elevados padrões de eficiência energética e sustentabilidade, integrando soluções como a instalação de painéis fotovoltaicos para autoconsumo, iluminação LED com sensores de movimento e sistemas de climatização de baixo consumo, além da utilização de materiais ecológicos e de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis”, salientou a Câmara de Coimbra.

Aquela escola secundária foi inaugurada em 1969 e é a escola sede do Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste.