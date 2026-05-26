CoimbraQueima das Fitas '26

PJ investiga alegadas violações em noite da Queima das Fitas de Coimbra

26 de maio de 2026 às 12 h21
Violações a duas estudantes terão ocorrido nas imediações do recinto | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar duas alegadas violações a estudantes que terão ocorrido na madrugada de hoje nas imediações do recinto da Queima das Fitas de Coimbra.

A informação foi avançada por fonte desta polícia que adiantou que se “estão a efetuar diligências com base nas participações recebidas”.

“Até ao momento é o que pudemos adiantar”, disse.

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