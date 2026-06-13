Benção das Pastas dos estudantes do Politécnico e Escola de Enfermagem enche Sé Nova

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Decorre esta manhã a Benção das Pastas na Igreja Sé Nova, em Coimbra.

O evento, organizado pela Queima das Fitas de Coimbra, é hoje destinado aos alunos finalistas do Politécnico de Coimbra e da Escola de Enfermagem da Universidade de Coimbra.

Os finalistas que pretendam assistir à missa dentro da igreja deveriam apresentar-se devidamente trajados, em conformidade com a praxe académica, com a capa nos ombros e fitas recolhidas dentro da pasta. Antes da Benção das Pastas se iniciar, o Largo da Sé Nova estava já cheio de estudantes e das suas famílias.