CoimbraQueima das Fitas '26

Benção das Pastas dos estudantes do Politécnico e Escola de Enfermagem enche Sé Nova

13 de junho de 2026 às 11 h32
Missa é hoje destinada aos alunos do Politécnico e Escola de Enfermagem | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Decorre esta manhã a Benção das Pastas na Igreja Sé Nova, em Coimbra.

O evento, organizado pela Queima das Fitas de Coimbra, é hoje destinado aos alunos finalistas do Politécnico de Coimbra e da Escola de Enfermagem da Universidade de Coimbra.

Os finalistas que pretendam assistir à missa dentro da igreja deveriam apresentar-se devidamente trajados, em conformidade com a praxe académica, com a capa nos ombros e fitas recolhidas dentro da pasta. Antes da Benção das Pastas se iniciar, o Largo da Sé Nova estava já cheio de estudantes e das suas famílias.

 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de junho

Pátio do Casarão recebe jantar para ajudar jovens da Lousã que vão à final do "All Dance"
13 de junho

No funeral de Miguel Silvestre a Igreja de Nossa Senhora de Lurdes foi pequena para tanta gente
13 de junho

Mais de 2.100 participantes na Startup Capital Summit
13 de junho

Festival de Cerveja regressa ao Verd'O Parque de 11 a 13 de setembro

Coimbra

No funeral de Miguel Silvestre a Igreja de Nossa Senhora de Lurdes foi pequena para tanta gente

Festival de Cerveja regressa ao Verd’O Parque de 11 a 13 de setembro

Benção das Pastas dos estudantes do Politécnico e Escola de Enfermagem enche Sé Nova

Queima das Fitas '26

Benção das Pastas dos estudantes do Politécnico e Escola de Enfermagem enche Sé Nova

Queima das Fitas com mais de 210 mil visitantes

Queima das Fitas – Noite do Dia do Antigo Estudante (Fotogaleria)