ULS de Coimbra reduz número de doentes internados com bactérias multirresistentes

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra anunciou hoje uma redução de 44% no número de doentes internados colonizados com bactérias multirresistentes associadas aos cuidados de saúde, nas últimas quatro semanas.

“Mantém-se o acompanhamento da situação, em permanência, pelo Serviço de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos da ULS de Coimbra, em estreita articulação com o Conselho de Administração, serviços assistenciais e restantes áreas operacionais da instituição”, refere um comunicado enviado à agência Lusa.

Aquela estrutura salientou que vai manter ativas as medidas de reforço e controlo da infeção, bem como a monitorização microbiológica e epidemiológica diária e auditorias contínuas às práticas de prevenção e controlo de infeção.

De acordo com a ULS de Coimbra, não existe evidência de risco para a comunidade em geral, contudo aqueles agentes microbianos, em ambiente hospitalar, exigem medidas rigorosas de controlo, conforme as recomendações de várias organizações de saúde.

“A segurança dos doentes é a prioridade absoluta da nossa instituição, estando em curso todas as ações necessárias para garantir cuidados de saúde seguros, diferenciados e de elevada qualidade”, lê-se no comunicado.