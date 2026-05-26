Sondagem: Concorda com o corte de horários dos SMTUC?

Os Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão reduzir em mais de 327 horas a circulação da sua frota nos horários de férias escolares, sábados, domingos e feriados. A decisão foi aprovada em sede de reunião de câmara, com seis votos a favor e cinco abstenções dos vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra.

A falta de autocarros e de motoristas foram apontadas como justificações para estas reduções.

Nesse sentido, o DIÁRIO AS BEIRAS questiona se concorda com esta redução do número de horas de circulação.