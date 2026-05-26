Coimbra

Sondagem: Concorda com o corte de horários dos SMTUC?

26 de maio de 2026 às 16 h09
Fotografia: Pedro Filipe Ramos
redação Diário as Beiras
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redação Diário as Beiras

Os Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão reduzir em mais de 327 horas a circulação da sua frota nos horários de férias escolares, sábados, domingos e feriados. A decisão foi aprovada em sede de reunião de câmara, com seis votos a favor e cinco abstenções dos vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra.

A falta de autocarros e de motoristas foram apontadas como justificações para estas reduções.

Nesse sentido, o DIÁRIO AS BEIRAS questiona se concorda com esta redução do número de horas de circulação.

Concorda com o corte de horários dos SMTUC?

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