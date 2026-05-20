Frankie Chavez, Luís Martelo e Tó Trips no MeaJazz

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A 9.ª edição do MeaJazz – Jazz, Blues e Wine fest acontece no Lago do Luso nos dias 3 e 4 de julho. A entrada é gratuita

Luís Martelo & His Band, Peter Storm & The Blues Society, Tó Trips & Fake Latinos, Cabrita, Mirla Riomar e Frankie Chavez são os nomes que marcam presença na edição deste ano do MeaJazz que vai decorrer nos dias 3 e 4 de julho (sexta-feira e sábado), no Lago do Luso.

No primeiro dia (3), o festival conta com Luís Martelo & His Band (20H30), um artista da Mealhada com um percurso internacional de referência associado ao jazz tradicional, Peter Storm & The Blues Society (21H45), um elenco que tem levado o jazz e o blues nacional em várias incursões pelo mundo e Tó Trips & Fake Latinos (23H00), o primeiro projeto de Tó Trips depois de Dead Combo.

No segundo dia (4), o cabeça de cartaz é Frankie Chavez (23H00) que irá encerrar o festival. A noite arranca com Cabrita (20H30), saxofonista dos Dead Combo, Sérgio Godinho e dos Cais do Sodré Funk Conection, e Mirla Riomar (21H45), uma artista brasileira, da Bahia, que traz ao festival a sonoridade lusófona.

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