Mealhada ratifica concurso público de 1,9 ME para requalificação da Quinta do Alberto

A Câmara Municipal da Mealhada ratificou hoje, por unanimidade, a abertura do concurso público para a primeira fase da empreitada de requalificação da Quinta do Alberto, na vila do Luso, no valor de 1,9 milhões de euros (ME).

“Esta é uma obra fundamental para a dinamização da zona central do Luso, permitindo retirar aquela imagem pouco positiva do morro, trazer mais pessoas ao Luso e criar uma imagem marcada pela presença da água e pela valorização do espaço público, contribuindo para gerar mais riqueza para a vila”, justificou o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco.

A ratificação da empreitada ocorreu esta manhã, em reunião do executivo municipal da Mealhada, depois do anúncio do procedimento para a “requalificação da Quinta do Alberto, no Luso, Fase 1” ter sido publicado em Diário da República no dia 04 de maio.

De acordo com esta autarquia do distrito de Aveiro, esta intervenção representa “o arranque de uma obra considerada estratégica para a dinamização do centro da vila, prevendo a transformação do morro da Quinta do Alberto num espaço mais atrativo, acessível e vocacionado para residentes e visitantes”.

A empreitada visa a requalificação urbana do espaço público, “incidindo principalmente em investimentos na rede viária existente que integra a rua do Forno e a rua Dr. Francisco Diniz”.

Contempla ainda a criação de uma cascata de água na encosta a noroeste da Quinta do Alberto.

Com um prazo de execução de 365 dias, o empreendimento visa “uma profunda requalificação urbanística da área envolvente, privilegiando a mobilidade pedonal e a criação de novos espaços de fruição pública”.

Entre as principais intervenções previstas, nesta e na segunda fase, destacam-se a criação de um novo parque de estacionamento, a reorganização viária e criação de zonas pedonais, valorização paisagística da encosta, instalação de quedas de água e elementos cénicos associados à água, construção de um elevador e criação de zonas de lazer, miradouro e espaço de cafetaria.

Segundo a Câmara da Mealhada, o projeto integra-se numa estratégia mais ampla de valorização da Quinta do Alberto e da vila do Luso, que depois avançará para a segunda fase da obra, incluindo também a reabilitação do antigo Cineteatro Avenida, para instalação de um futuro Centro de Interpretação Ambiental, Artes e Desporto, assim como a requalificação do Posto de Turismo.

“Com esta intervenção, o Município pretende reforçar a atratividade turística, melhorar a qualidade do espaço urbano e criar novas condições de usufruto para a população e para quem visita o Luso”, concluiu.