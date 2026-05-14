“Estamos a executar os projetos que temos em mãos dentro dos prazos estabelecidos [pelo PRR]”

Mealhada celebra hoje o seu Dia do Município. Homenagens aos funcionários com 25 anos de ligação à autarquia marcam data especial, que conta com a tradicional Romaria da Ascensão ao Bussaco. Em entrevista ao DIÁRIO AS BEIRAS, o edil bairradino, António Jorge Franco, falou sobre a celebração, a execução dos projetos do PRR ou a aposta na marca Mondego-Bussaco

Quais são os principais destaques na programação deste Dia do Município?

O Dia do Município, a Quinta-feira da Ascensão, ocupa um lugar especial na nossa memória coletiva. Faz parte da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa maneira de viver o concelho. Esse dia ficará marcado pela nossa sessão solene, que espelhará exatamente tudo isto, mas, muito pelos momentos tradicionais, que voltam a aproximar a população da história e da Mata do Bussaco, onde terminará a festa deste dia tão especial.

A sessão solene costuma ficar marcada por homenagens. Quem será homenageado este ano?

À semelhança dos últimos anos, vamos homenagear os trabalhadores da Câmara da Mealhada que até dezembro passado completaram 25 anos de ligação à autarquia. São 25 anos de compromisso com a Mealhada, de profissionalismo, de entrega, de responsabilidade e de proximidade às pessoas.

A pouco mais de um mês do fim do prazo de execução de fundos do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), que balanço que faz da aplicação desses fundos no concelho?

O balanço é positivo. Estamos a executar os projetos que temos em mãos dentro dos prazos estabelecidos. É um apoio importante para alguns investimentos estruturantes do Município. É nosso objetivo terminar os mesmos até final do prazo.

Leia a entrevista completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS