Feira Medieval de Penela com dois dias dedicados a D. Dinis

A 30.ª edição da Feira de Penela, que decorre sábado e domingo, nesta vila do distrito de Coimbra, vai ser focada no rei D. Dinis, contando com 600 participantes e 50 expositores, anunciou hoje a organização.

“A feira decorre no período entre 1350 e 1450, no reinado de D. Dinis, que viveu, morreu e passou por cá”, afirmou Joaquim Horta, presidente da Associação de Pais.

A Feira Medieval, que irá decorrer no Castelo de Penela, é uma iniciativa da Câmara Municipal de Penela, em colaboração o Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro e a Associação de Pais.

Na conferência de imprensa de apresentação do evento, o presidente da Câmara de Penela referiu que esta edição conta com mais de 50 expositores – dos quais 20 são locais –, estimando em 600 o número de participantes, entre figurantes, artistas e animadores.

“Vamos ter diferentes momentos ao longo do dia, mas é sempre um evento extremamente participado e com muita adesão, também da nossa comunidade local”, disse Eduardo Nogueira dos Santos.

O investimento da autarquia em animação, logística e divulgação é na ordem os 20 mil euros, que só possível devido ao “envolvimento da toda a comunidade”, adiantou o autarca.

O presidente da Associação de Pais destacou o elevado número de participantes na feira, referindo a existência, este ano, de cerca de 700 fatos, desde saltimbancos, a nobre ou de povo, que serão utilizados nos dois dias do evento, e sublinhou o trabalho de embelezamento da vila, com as bandeirolas, os pendões do Castelo ou os brasões familiares à época medieval.

“Propõe-se valorizar não só o nosso Castelo, mas acima de tudo, este culto de lembrar o que é e que era a nossa História local na escola”, afirmou.

Já a diretora do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, Fernanda Dias, lembrou que iniciativa começou com a ideia de trazer a História para fora dos livros, com o Castelo a ser o local ideal para os alunos vivenciarem a História.

“É realmente muito gratificante para os alunos poderem aprender in loco, no meio do Castelo, como é que eram as artes e os ofícios na Idade Média, as artes performativas e, eles próprios, são envolvidos também em danças, em teatro e músicas e isso acaba por também lhes desenvolver competências muitos importantes”, salientou.

O programa da Feira Medieval começa no sábado, às 11H00, com folguedos pelos trovadores, estando previsto para as 12:30 o auto de abertura da feira.

O “cortejo real e bênção da feira” acontece às 18H30, seguido de momentos de danças, folguedos, bem como “lendas de magia com os infantes” e “jogos a cavalo por bravos milites”.

Na noite de sábado, a festa encerra com um espetáculo de fogo “Somnium ‘Ignis’” e a “ronda dos beleguins para regresso aos casais”, entre as 23:30 e as 00:00.

No domingo, às 12H00, realiza-se o desfile “despojos da caçada”, seguindo-se o “cortejo, leitura da carta da feira e bênção das gentes”.

O programa da tarde inclui o “cortejo pelas ruas do burgo”, o “torneio a cavalo – justas e pelejas”, bem como jogos, bailias e folias, terminando com espetáculo de fogo “Somnium ‘Impruvis’”, às 20H00, e a “selagem das pipas”, às 20H30.

O presidente da autarquia disse que a expectativa em termos de visitantes “é elevada”, lembrando que, em anos anteriores, “quando as condições meteorológicas colaboram”, se atingem “números superiores a 10.000 participantes com facilidade, durante os dois dias”.

Eduardo Nogueira dos Santos admitiu que o condicionalismo (na sequência do mau tempo) provocado pelas estradas “preocupa muito” e “prejudica sempre”, mas mostrou-se “convicto de que quem quiser vir à feira vai arranjar forma de o fazer”.

A Feira Medieval coincide com os últimos dois dias da Semana Gastronómica da Caça e, no sábado, com a partida para a 3.ª etapa da Volta a Portugal do Futuro, que ligará Penela a São Pedro do Sul.

A entrada na Feira de Penela é gratuita.