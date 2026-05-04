Câmara de Penela com resultado positivo de 42 mil euros em 2025

A Câmara de Penela teve um resultado positivo de 42 mil euros em 2025, informou hoje a autarquia, considerando que aquele resultado ilustra “a gestão rigorosa e sustentável e a eliminação de alguns gastos”.

Os documentos relativos à Prestação de Contas Individuais do Município de 2025 foram aprovados, na quinta-feira, em Assembleia Municipal, por maioria, com a abstenção dos deputados do PSD.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Penela, no distrito de Coimbra, referiu que “os documentos aprovados refletem um ano exigente, onde teve lugar um ato eleitoral autárquico, onde foi necessário consolidar as competências descentralizadas e, ao mesmo tempo, continuar com um trabalho contínuo na concretização de investimentos relevantes” para o concelho.

Com um orçamento corrigido de 14,8 milhões de euros (ME) em 2025, a execução da receita total atingiu 85,56% e a despesa total teve uma taxa de execução de 57,36%.

Relativamente às Grandes Opções do Plano, registou-se uma taxa de execução de 42,24% e o prazo médio de pagamento passou para 26 dias.

Segundo a autarquia, o saldo de gerência foi superior a 4,9 ME, “permitindo reforçar a estabilidade orçamental do município”.

Em 2025, a Câmara de Penela apresentou “um resultado líquido positivo na ordem dos 42 mil euros, o que ilustra a gestão rigorosa e sustentável e a eliminação de alguns gastos”, afirmou.

Entre os investimentos com maior expressão em 2025, a câmara destacou a construção de edifícios para habitação a custos acessíveis nas urbanizações Vila Fernandes, na Cumeeira, e da Camela, assim como a requalificação do Centro de Saúde de Penela, “empreitadas que têm decorrido a um ritmo mais lento do que era previsto”, todas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No mesmo comunicado, referiu ainda que a intervenção nas vias municipais e estruturas municipais “teve um impacto significativo”, com a pavimentação e remodelação das redes de drenagem de águas na Rua da Escola, no Espinhal, o alargamento da Estrada Municipal 1188, entre Ordem e Chanca, a criação de base na estrada dos Carvalhais, e também em equipamentos educativos, como um telheiro na Escola do Espinhal, e na Proteção Civil e Florestas, com a instalação de um reservatório de água para combate a incêndios em Silveira.

O presidente da Câmara de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos, considerou que os resultados “são reveladores da exigência e do rigor da atuação e são elucidativos do trabalho responsável realizado, com investimentos concretos e estruturantes nas pessoas e na afirmação e desenvolvimento” do concelho.

À Lusa, o deputado Hugo Rodrigues (PSD) justificou a abstenção “atendendo às sérias reservas pela estratégia que está a ser seguida por parte do executivo municipal”, considerando que a posição “traduz um alerta sério para a necessidade de maior rigor e concretização, sobretudo em áreas críticas como a habitação”.

“Apesar de ter sido apresentado como o ‘maior orçamento de sempre’, facto é que o executivo municipal reviu-o em baixa em cerca de 30%, executou (e previsionalmente executará) muito pouco do financiamento disponível no âmbito do PRR (apenas 15% do valor previsto pelo Município), tendo ficado muito aquém das promessas feitas aos Penelenses”, afirmou.