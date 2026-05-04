Coimbra
Marcelo Rebelo de Sousa trouxe o “ciclo bibliotecas” à Escola Secundária Dona Maria
Antigo Presidente da República esteve hoje em Coimbra | Fotografia: Gabinete Marcelo Rebelo de Sousa
O antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve hoje na Escola Secundária Dona Maria, em Coimbra.
Com o mote “Os alunos perguntam, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa responde”, esta sessão foi sobre o impacto da Inteligência Artificial nos hábitos de leitura.
Em Coimbra, o antigo Presidente da República contou com a presença de alunos de quatro escolas secundárias – Quinta das Flores, José Falcão, Avelar Brotero e da própria escola Infanta Dona Maria.
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