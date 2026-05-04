Coimbra

Marcelo Rebelo de Sousa trouxe o “ciclo bibliotecas” à Escola Secundária Dona Maria

04 de maio de 2026 às 21 h27
Antigo Presidente da República esteve hoje em Coimbra | Fotografia: Gabinete Marcelo Rebelo de Sousa
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve hoje na Escola Secundária Dona Maria, em Coimbra.

Com o mote “Os alunos perguntam, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa responde”, esta sessão foi sobre o impacto da Inteligência Artificial nos hábitos de leitura.

Em Coimbra, o antigo Presidente da República contou com a presença de alunos de quatro escolas secundárias – Quinta das Flores,  José Falcão, Avelar Brotero e da própria escola Infanta Dona Maria.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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