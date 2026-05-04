Coimbra

Metrobus só falhou oito viagens no mês de abril

04 de maio de 2026 às 20 h05
Revelação foi feita pela empresa Metro Mondego | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O Sistema de Mobilidade do Mondego só teve necessidade de suprimir oito viagens no mês de abril.

Segundo a informação revelada hoje, através de comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, a Metro Mondego esclareceu que das 7.885 circulações programadas, foram realizadas 7.877, demonstrando “uma forte consistência operacional”.

A empresa responsável pelo Sistema de Mobilidade do Mondego, frisou que as oito viagens suprimidas se deveram a três atravessamentos do canal do Metrobus.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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