Coimbra
Metrobus só falhou oito viagens no mês de abril
Revelação foi feita pela empresa Metro Mondego | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
O Sistema de Mobilidade do Mondego só teve necessidade de suprimir oito viagens no mês de abril.
Segundo a informação revelada hoje, através de comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, a Metro Mondego esclareceu que das 7.885 circulações programadas, foram realizadas 7.877, demonstrando “uma forte consistência operacional”.
A empresa responsável pelo Sistema de Mobilidade do Mondego, frisou que as oito viagens suprimidas se deveram a três atravessamentos do canal do Metrobus.
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