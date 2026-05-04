Belenenses anuncia Gonçalo Brandão como novo treinador
Gonçalo Brandão (à direita) assume o comando da equipa da Restelo | Fotografia: Os Belenenses
O Belenenses anunciou há minutos Gonçalo Brandão como novo treinador.
O novo técnico assume a equipa que está em terceiro lugar na Fase de Subida da Liga 3, lugar de acesso a playoff de acesso à segunda liga, a quatro pontos da Académica (segundo classificado).
Com toda a sua formação cumprida no Estádio do Restelo, entre 1994 e 2003, Gonçalo Brandão, de 39 anos, jogou no Belenenses ao longo de oito temporadas, a que se somaram experiências em Inglaterra, Itália, Roménia e Suiça, para além de outros emblemas nacionais.