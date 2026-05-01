Amarante empata e pode ver a Académica aproximar-se da liderança

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O Amarante empatou hoje a zero contra o Trofense, num jogo a contar para a 12.ª ronda da Fase de Subida da Liga 3.

O líder do campeonato esteve a jogar com menos um jogador desde os 70′, devido à expulsão de Fernando Almeida.

Com este empate, o líder da Liga 3 pode ver a Académica aproximar-se da liderança, caso vença o Varzim (domingo às 19H00). Com 12 jogos disputados, o Amarante tem 25 pontos. Se a Briosa vencer, chegará aos 24 pontos, com os mesmos jogos realizados.