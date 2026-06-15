Mundial2026: Matheus Nunes atesta preparação para tempestades

O médio Matheus Nunes afirmou hoje que a seleção portuguesa está preparada para instabilidade atmosférica no Mundial2026, que já levou ao cancelamento de um treino, e explicou as idas à praia dos futebolistas lusos.

“É olhar da forma mais natural possível e tentar adaptar. São coisas inesperadas da natureza. Pode acontecer num jogo e temos de estar preparados. Se tivermos de esperar num jogo meia hora ou mais, temos de saber o que fazer”, afirmou Matheus Nunes, em conferência de imprensa, no Gardens North County District Park, local que acolhe os treinos da equipa das ‘quinas’ em Palm Beach, nos Estados Unidos.

No domingo, Portugal cancelou a sua segunda sessão de trabalho em solo norte-americano devido a um tempestade que ocorreu na zona, algo que é recorrente na região e que aconteceu várias vezes em 2025, quando Palm Beach também recebeu o Mundial de clubes.

Desde que chegou ao estado da Flórida, os jogadores portugueses já foram algumas vezes avistados na praia do hotel em que a comitiva lusa está instalada, situação que suscitou algumas criticas.

“Isso faz parte do plano de trabalho para fazermos uma adaptação ao clima. Passo o ano em Manchester, em que não há este calor e não há este sol. É uma diferença brutal. Era parte do nosso plano. Acho normal e foi assim que foi estabelecido”, referiu o jogador do Manchester City, de 27 anos.

Apesar de ter participado apenas em 17 minutos de toda a fase de qualificação de Portugal, Matheus Nunes sempre acreditou que poderia ser chamado para este Campeonato do Mundo, o segundo da sua carreira depois do Qatar em 2022, e assumiu que é especial disputar esta competição.

“Estou muito feliz e estou a viver um sonho. É a competição mais bonita do mundo. Estamos a representar o nosso país, estamos a jogar por 10 milhões e mais os outros milhões espalhados pelo mundo. O sentimento que quero ter é orgulho. Seria bom sair com o título, mas se não sairmos, sentirmos que demos tudo”, revelou o médio dos ‘citizens’.

Com 20 jogos e dois golos pela seleção nacional, Matheus Nunes confessou ainda que neste momento da sua carreira está confortável tanto a atuar como médio, a sua posição de origem, ou a lateral direito, posição adaptada que começou a ter às ordens do espanhol Pep Guardiola.

“Temos laterais que podem jogar a centrais e médios. Temos jogadores muito versáteis. Temos de estar prontos para jogar em qualquer posição”, concluiu.

O jogo entre Portugal e República Democrática do Congo, da primeira jornada do Grupo K, está agendado para quarta-feira às 12:00 locais (18:00 de Lisboa), em Houston, e terá arbitragem de Abdulrahman Al Jassim, do Qatar.

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.