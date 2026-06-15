Mundial2026: João Pinheiro estreia-se a arbitrar jogo entre Suíça e Bósnia-Herzegovina
O árbitro português João Pinheiro vai fazer a sua estreia no Mundial2026 de futebol no jogo entre a Suíça e a Bósnia-Herzegovina, para a segunda jornada do Grupo B, na quinta-feira, anunciou hoje a FIFA.
Em Los Angeles, nos Estados Unidos, João Pinheiro, de 38 anos, vai ter os compatriotas Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto o japonês Yusuke Araki vai ser o quarto árbitro.
João Pinheiro, que apitou a última Supertaça europeia, é o nono árbitro português a marcar presença na fase final de um Campeonato do Mundo, marcando um regresso da arbitragem lusa ao maior palco do futebol de seleções 12 anos depois.
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O árbitro natural de Vila Nova de Famalicão vai estrear-se em fases finais a nível sénior como árbitro principal, depois de ter estado presente no Europeu de sub-21, em 2023, e nos Mundiais de sub-17, em 2023, e de sub-20, em 2025.
Pinheiro já esteve no Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, mas apenas como videoárbitro (VAR), e na final da Liga dos Campeões de 2024/25, em que o Paris Saint-Germain venceu o Inter Milão (5-0), como quarto árbitro.
Na primeira jornada do Grupo B, a Suíça empatou 1-1 com o Qatar, o mesmo resultado conseguido pela Bósnia-Herzegovina frente ao Canadá, coanfitrião do Mundial2026, juntamente com Estados Unidos e México.