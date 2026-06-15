Coimbra

Vem aí um pacote de novas leis para as autarquias e eleitos locais

15 de junho de 2026 às 15 h58
Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado | Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Rever a Lei Eleitoral Autárquica, a Lei das Finanças Locais e o Estatuto do Eleito Local são três objetivos do Governo para melhorar o municipalismo em Portugal

Uma meta estabelecida hoje de manhã, pelo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, durante as III Jornadas Municipais Lusófonas, que decorreram por iniciativa conjunta da Universidade de Coimbra (UC) e da Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM).

“Temos que dar mais instrumentos aos autarcas para cumprirem a sua função”, disse o membro do Governo, acrescentando que se pretende “descentralizar para as câmaras municipais aquilo que seja possível descentralizar”, acompanhado por maior capacitação financeira.

As referidas alterações legislativas foram também reivindicadas pela presidente da Assembleia Municipal de Coimbra, Maria Manuel Leitão Marques, que sinalizou a necessidade de “fazer alterações à lei existente e esperamos que haja consensos na Assembleia da República para fazer correções à lei, para que seja possível governar melhor as nossas autarquias”.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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