Coimbra

Bispo apela à humanidade na bênção das pastas

15 de junho de 2026 às 08 h15
Cerimónia reuniu centenas de estudantes, famílias e amigos | Foto: Pedro Filipe Ramos
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A Sé Nova acolheu ontem a bênção das pastas dos finalistas da Universidade de Coimbra. Na homilia, o bispo D. Virgílio Antunes apelou aos centenas de estudantes para aliarem a competência profissional à humanidade.

 

A Sé Nova voltou, ontem, a ser palco de um dos momentos mais marcantes do calendário académico: a bênção das pastas dos finalistas da Universidade de Coimbra, cerimónia que reuniu centenas de estudantes, familiares e amigos num ambiente solene e emotivo.
Na homilia, o bispo de Coimbra dirigiu-se aos estudantes com uma mensagem centrada na memória, na gratidão e, sobretudo, na responsabilidade humana que se segue ao percurso académico. Recordando o caminho percorrido desde a chegada à cidade, destacou o esforço de quem procura ser fiel às suas obrigações e às expectativas familiares, sublinhando que o percurso universitário nunca é solitário, mas construído em conjunto com a família, os amigos e a comunidade académica.
Mais do que assinalar o fim de uma etapa, a celebração foi apresentada como um ponto de partida. Aos finalistas, D. Virgílio Antunes deixou um apelo claro: olhar para o futuro para além da profissão.

 

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