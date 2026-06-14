Colisão em Almalaguês provoca um ferido leve

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um jovem de 27 anos ficou ontem com ferimentos considerados leves, na sequência de uma colisão entre dois carros em Almalaguês, em Coimbra.

Após a colisão, um dos veículos ficou imobilizado fora da estrada, rodeado de vegetação. O outro veículo ficou danificado e imobilizou-se na estrada.

A vítima foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

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