Coimbra
Colisão em Almalaguês provoca um ferido leve
Carro ficou imobilizado fora da estrada | Fotografia: DR
Um jovem de 27 anos ficou ontem com ferimentos considerados leves, na sequência de uma colisão entre dois carros em Almalaguês, em Coimbra.
Após a colisão, um dos veículos ficou imobilizado fora da estrada, rodeado de vegetação. O outro veículo ficou danificado e imobilizou-se na estrada.
A vítima foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.
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