Coimbra

Bispo de Coimbra pediu para que pais se mantenham unidos aos jovens

14 de junho de 2026 às 13 h25
Sé Nova encheu-se para receber os estudantes da Universidade de Coimbra | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Daniel Filipe Pereira
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Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O bispo de Coimbra pediu hoje aos pais dos estudantes da Universidade de Coimbra para que estes se mantenham unidos aos jovens.

O pedido foi feito durante uma intervenção de D. Virgílio Antunes, à porta da Sé Nova, dirigindo-se às centenas de pais e familiares que, cá fora, assistiam através de um ecrã gigante à Bênção das Pastas.

“Aos pais dos alunos peço que se mantivessem muito unidos aos jovens. Muitas vezes, quando não há muito a fazer porque eles se tornam autónomos, independentes e seguem com as suas vidas, (…) podemos sempre fazer algo muito importante: A partir da nossa fé, podemos rezar por eles”, disse hoje o Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes.

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