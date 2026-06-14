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Messias Baptista vice-campeão da Europa de K1 200 metros

14 de junho de 2026 às 13 h42
Fotografia: Comite Olímpico Portugal
RBA / Lusa
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RBA / Lusa

O canoísta Messias Baptista sagrou-se hoje vice-campeão da Europa de K1 200 metros, consumando o terceiro pódio português na competição que decorre em Montemor-o-Velho.

O vice-campeão da Europa em 2025 cumpriu a sua prova em 34,178 segundos, apenas superado pelo espanhol Carlos Arevalo, 75 milésimos de segundo mais rápido. O pódio ficou completo com o húngaro Gergely Balogh, a 115 milésimos do vencedor.

Esta é a terceira medalha lusa em Montemor-o-Velho, depois do bronze de Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, no sábado, e do ouro de Norberto Mourão, hoje, na classe adaptada de VL2 200 metros.

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