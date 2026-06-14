Coimbra
Sé Nova enche para a Bênção das Pastas dos estudantes da UC
Sé Nova vestida de negro | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
A igreja da Sé Nova, em Coimbra, recebe hoje a Bênção das Pastas dos estudantes da Universidade de Coimbra. A cerimónia, que acontece esta manhã, é celebrada pelo bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes.
A Sé Nova está, mais uma vez, cheia para uma das iniciativas que encerram as comemorações da Queima das Fitas de Coimbra.
Recorde-se que ontem a cerimónia da Bênção das Pastas foi direcionada para os estudantes do Instituto Politécnico de Coimbra, da Escola de Enfermagem da UC e das escolas privadas.