Sé Nova enche para a Bênção das Pastas dos estudantes da UC

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A igreja da Sé Nova, em Coimbra, recebe hoje a Bênção das Pastas dos estudantes da Universidade de Coimbra. A cerimónia, que acontece esta manhã, é celebrada pelo bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes.

A Sé Nova está, mais uma vez, cheia para uma das iniciativas que encerram as comemorações da Queima das Fitas de Coimbra.

Recorde-se que ontem a cerimónia da Bênção das Pastas foi direcionada para os estudantes do Instituto Politécnico de Coimbra, da Escola de Enfermagem da UC e das escolas privadas.