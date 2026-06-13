Bênção das Pastas dos alunos do IPC, Escola de Enfermagem da UC e ISMT (Fotogaleria)

A Igreja da Sé Nova encheu-se de emoção e cor esta manhã para acolher a tradicional cerimónia da Bênção das Pastas dos estudantes do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Escola de Enfermagem da UC e ISMT. A celebração solene teve início às 11h00, reunindo muitos familiares e amigos que quiseram testemunhar o culminar de anos de esforço e dedicação. Entre sorrisos, lágrimas e os tradicionais abraços, as pastas pretas e as fitas coloridas foram abençoadas, simbolizando a transição para o mundo profissional.