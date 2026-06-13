Dj de Coimbra fez minidigressão em Nova Iorque

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O dj conimbricense Francisco Cunha fez, na semana passada, uma minidigressão por Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Na passagem pela “Big Apple”, o dj atuou sob o seu Alter Ego, Frandisco, um projeto mais focado em música house e indie house.

Francisco Cunha atuou na discoteca Virgo e na discoteca Public, antes de participado no “Chaske 24 hour set”, em que se juntou a outros sete artistas para estarem ao encargo de uma maratona de 24 horas de música, em Brooklyn.

A sua digressão terminou na festa “Sol Together”, no rooftop do Hotel Brooklyn Bridge. Antes de partir para Nova Iorque, o dj de Coimbra passou ainda por Ibiza, para atuar no clube “Monkey Ibiza”.

Esta é já a segunda vez que Francisco Cunha atua em Nova Iorque, depois de se ter estreado naquela cidade em 2023.