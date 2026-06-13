No funeral de Miguel Silvestre a Igreja de Nossa Senhora de Lurdes foi pequena para tanta gente
A Igreja de Nossa Senhora de Lurdes, em Coimbra, foi demasiado pequena para o “mar de gente” que quis comparecer no funeral de Miguel Silvestre.
Nas últimas horas, várias instituições a que Miguel Silvestre esteve ligado, tal como personalidades da região de Coimbra, têm vindo a manifestar publicamente o pesar pelo seu desaparecimento.
O presidente do Conselho de Administração da Plural+Udifar, faleceu esta semana, aos 59 anos, vítima de doença oncológica.
Luís Miguel de Figueiredo Silvestre foi um dos cofundadores da Bluepharma e era o atual CEO da Bluepharma Genéricos. Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra, notabilizou-se como um gestor de referência e um conhecido dirigente associativo do setor farmacêutico no nosso país.