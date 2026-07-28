Ampliação dos ilhéus e corte de uma entrada: As futuras mudanças na rotunda do Almegue

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A rotunda do Almegue será intervencionada pela Infraestruturas de Portugal (IP) até ao final. A revelação foi ontem feita pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa. A proposta desenvolvida pelos serviços da câmara e aceite pela IP vai promover três mudanças naquela rotunda.

Com a nova configuração, será impossível entrar na rotunda através do acesso proveniente de Bencanta e da Escola Agrária, a norte, passando o acesso a ser feito através da via rápida de Taveiro, entrando por São Martinho do Bispo. No entanto, será possível continuar a sair nessa saída da rotunda.

Já os ilhéus junto às entradas da rotunda serão ampliados (a vermelho na imagem), obrigando a quem circula na via exterior a sair sempre na primeira saída. Esta solução faz com que todos os veículos que acedam à rotunda nas diferentes vias terão a entrada facilitada.

A terceira mudança será na entrada de transportes públicos junto à Escola Agrária, que futuramente será também reforçada com uma “barreira física”, que impossibilite o acesso a outros veículos.