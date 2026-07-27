Rotunda do Almegue vai ter nova configuração até ao final do ano

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, anunciou há minutos que a rotunda do Almegue vai ter uma nova configuração até ao final deste ano.

À margem da celebração do 922.º Aniversário do Foral de São Martinho do Bispo, Ana Abrunhosa revelou que a Infraestruturas de Portugal (IP) aceitou a proposta desenvolvida pelos serviços da câmara tinham proposto, sendo que será implementada até ao final do ano.

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