Coimbra

Rotunda do Almegue vai ter nova configuração até ao final do ano

27 de julho de 2026 às 20 h39
Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, anunciou há minutos que a rotunda do Almegue vai ter uma nova configuração até ao final deste ano.

À margem da celebração do 922.º Aniversário do Foral de São Martinho do Bispo, Ana Abrunhosa revelou que a Infraestruturas de Portugal (IP) aceitou a proposta desenvolvida pelos serviços da câmara tinham proposto, sendo que será implementada até ao final do ano.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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