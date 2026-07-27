Arganil
Homem de 84 anos está desaparecido em Arganil
Já foram solicitadas as equipas cinotécnicas da GNR | Fotografia (ilustrativa): GNR
Um homem de 84 anos desapareceu hoje na localidade de Sarcina, no concelho de Arganil, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Comando de Coimbra da GNR.
A família deu o alerta, por volta das 16H30, depois de o senhor sair de casa, cerca das 09H00, e não regressou. O homem tem alguns problemas de saúde.
Segundo a GNR, não há nenhuma indicação sobre o local para onde o homem se terá dirigido. A GNR e os bombeiros estão a realizar buscar no perímetro da habitação, sendo depois alargada, se necessário. Foi solicitada a presença das equipas cinotécnicas da GNR.
Estão neste momento envolvidos nas buscas 13 operacionais e cinco veículos.
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