Região Centro

Ordem dos Engenheiros diz que barragem de Girabolhos é essencial para proteger o Baixo Mondego

28 de julho de 2026 às 16 h09
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A Ordem dos Engenheiros (OE) alegou hoje que a construção da barragem de Girabolhos, a montante da Aguieira, é um instrumento essencial para a segurança e a gestão hídrica da bacia do Mondego.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a OE saudou a iniciativa do Governo em manter a decisão de construir a barragem – localizada entre os concelhos de Nelas (Viseu) e Seia (Guarda) – e lembrou que aquela infraestrutura é aguardada há várias décadas.

O relatório técnico de gestão da bacia do Mondego, elaborado pela Ordem dos Engenheiros e entregue ao Governo na sequência das cheias devastadoras do início do ano, “é muito claro na sua recomendação”: “a construção da barragem de Girabolhos é uma medida prioritária e urgente”, assinalou.

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