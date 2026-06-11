Coimbra

Presidente do conselho de administração da Plural+Udifar Miguel Silvestre faleceu

11 de junho de 2026 às 23 h03
Miguel Silvestre era também o atual CEO da Bluepharma Genéricos | Fotografia: DR
Dora Loureiro
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Dora Loureiro

Chefe de Redação Jornalista no Diário As Beiras desde a sua fundação, em março de 1994. Enquanto terminava...

Miguel Silvestre, presidente do Conselho de Administração da Plural+Udifar, faleceu, aos 59 anos, vítima de doença oncológica.

Luís Miguel de Figueiredo Silvestre foi um dos cofundadores da Bluepharma e era o atual CEO da Bluepharma Genéricos. Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra, notabilizou-se como um gestor de referência e um conhecido dirigente associativo do setor farmacêutico no nosso país.

Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Miguel Silvestre começou o seu percurso profissional na Farbeira, para cujo desenvolvimento exponencial muito contribuiu, transformando-a na atual Plural+Udifar. Mais tarde dedicou-se ao ramo da farmácia comunitária, tendo adquirido uma farmácia.

Ao longo da sua carreira voltou, depois, à distribuição farmacêutica, tendo desempenhado as funções como presidente do Conselho de Administração da Plural+Udifar, cargo que atualmente mantinha. Em 2001 foi cofundador da empresa farmacêutica Bluepharma. Exercia ainda funções como presidente do Conselho Farmacêutico Nacional da Ordem dos Farmacêuticos.

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