Portugal sem revalidar dois títulos europeus ganha bronze
A seleção portuguesa de canoagem falhou hoje a revalidação de dois títulos europeus, com o K1 1.000 metros de Fernando Pimenta a ser bronze e o K4 500 masculino quarto, a impercetíveis 20 milésimos da prata, em Montemor-o-Velho.
Pimenta liderou boa parte da prova do seu 11.º pódio europeu consecutivo, porém na parte final não conseguiu travar a subida de Uladzislau Kravets, russo a competir com bandeira neutra, que cruzou a meta em 3.24,311 minutos, deixando o húngaro Balint Kopasz a 700 milésimos e Pimenta a 1,005 segundos.
O 182.º pódio internacional de Fernando Pimenta contou com uma ultrapassagem, ‘in-extremis’, do seu maior rival dos últimos anos, Balint Kopasz, campeão olímpico em Tóquio2020, enquanto o ouro em Paris2024, o checo Josef Dostal foi quarto, a 585 milésimas do português.
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Horas depois, em K1 500 metros, na lateral pista nove, a mais fustigada pelo vento, foi nono, abdicando cedo de lutar pelo triunfo, na distância que lhe é menos favorável e resguardando-se para o K1 5.000 de domingo.
O quarteto composto por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha também defendia o título europeu – em agosto, na Polónia, é a vez de lutar por manter o mundial – e comandou praticamente toda a regata de K4 500, porém, nos derradeiros metros, caiu para quarto, num final empolgante que mereceu longos minutos de foto-finish.
O veredicto ditou o quarto posto a residuais 20 milésimas de segundo das formações de Espanha e Alemanha, empatadas na prata, enquanto o título acabou para a Hungria: o quarto posto repete o que foi feito este ano nas duas Taças do Mundo, na Hungria e Alemanha.
Os campeões da Europa e do Mundo em 2025 concluíram o seu desempenho em 1.18,650 segundos, atrás da Hungria (1.18,500), medalha de ouro, da Alemanha e da Espanha (1.18,630) que, empatadas (1.18,630), arrecadaram a prata.
Nas canoas, a jovem Beatriz Fernandes, de 21 anos, foi sétima em C1 200 metros, em 46,239, a 2,529 do ouro da ucraniana Liudmyla Luzan.
Domingo, no encerramento da competição, Portugal tem mais sete possibilidades de medalha, com destaque para as regatas de K1 200 metros de Messias Baptista, atual vice-campeão da Europa, e do K2 500 que este atleta faz com João Ribeiro, com quem foi campeão do Mundo em 2023, mas com quem nunca atingiu o pódio europeu.
Fernando Pimenta vai procurar novo ouro em K1 5.000 metros, prova que ganhou nova importância já que, mesmo não integrando o programa olímpico, contribui com pontos para o novo ranking internacional de apuroamento para Los Angeles2028.
Beatriz Fernandes e Inês Penetra pretendem solidificar o seu percurso internacional, juntas na C2 500 metros, no qual já são presença habitual nas regatas das medalhas.