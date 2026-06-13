Festival de Cerveja regressa ao Verd’O Parque de 11 a 13 de setembro

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Festival de Cerveja Brew! Coimbra está de regresso ao Verd’O Parque, junto ao UC Exploratório, em Coimbra, nos dias 11 e 13 de setembro. A revelação foi feita há minutos pela organização do evento, nas suas redes sociais.

Segundo a informação divulgada, a 6ª edição do festival vai contar com mais de 200 cervejas, uma street food, uma beer Wall com cervejas exclusivas, música e animação de rua. A entrada será livre.