Coimbra

Festival de Cerveja regressa ao Verd’O Parque de 11 a 13 de setembro

13 de junho de 2026 às 11 h41
Evento tem sido no Verd'O Parque | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Festival de Cerveja Brew! Coimbra está de regresso ao Verd’O Parque, junto ao UC Exploratório, em Coimbra, nos dias 11 e 13 de setembro. A revelação foi feita há minutos pela organização do evento, nas suas redes sociais.

Segundo a informação divulgada, a 6ª edição do festival vai contar com mais de 200 cervejas, uma street food, uma beer Wall com cervejas exclusivas, música e animação de rua. A entrada será livre.

 

 

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