O mundo ganha nitidez para centenas de crianças carenciadas

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Em Coimbra, a carência financeira começa a não ser impedimento para que as crianças e os jovens institucionalizados e desfavorecidos não sejam privados de cuidados de saúde oculares. A Fundação Eugénio Leite e a Fundação One Sight Essilor juntaram-se e, nos últimos anos, têm conseguido ir esbatendo essa necessidade pelos jovens do concelho.

Este ano já mais perto de 100 crianças tiveram rastreios oculares gratuitos. Na segunda sessão, realizada no sábado, foram cerca de 40 os jovens que passaram pelas Clínicas Leite para realizarem rastreios oculares para, num futuro próximo, receberem um par de óculos com as dioptrias ajustadas. Em conversa com o DIÁRIO AS BEIRAS, Eugénio Leite lamentou o facto de, nos dias de hoje, ainda haver várias crianças e jovens com problemas de visão não detectados.

“Nós já identificámos crianças com 14 anos que nunca tinham usado óculos. Eram hiperativos, eram meninos mal comportados, mas depois observámos e só não conseguiam ver. Tinham quatro dioptrias… Cerca de 80 a 85% destas crianças precisam de óculos ou utilizam óculos ultra desatualizados”, explicou.

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