Coimbra

O mundo ganha nitidez para centenas de crianças carenciadas

13 de junho de 2026 às 18 h40
Sessão de rastreios realizou-se este sábado | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Em Coimbra, a carência financeira começa a não ser impedimento para que as crianças e os jovens institucionalizados e desfavorecidos não sejam privados de cuidados de saúde oculares. A Fundação Eugénio Leite e a Fundação One Sight Essilor juntaram-se e, nos últimos anos, têm conseguido ir esbatendo essa necessidade pelos jovens do concelho.

Este ano já mais perto de 100 crianças tiveram rastreios oculares gratuitos. Na segunda sessão, realizada no sábado, foram cerca de 40 os jovens que passaram pelas Clínicas Leite para realizarem rastreios oculares para, num futuro próximo, receberem um par de óculos com as dioptrias ajustadas. Em conversa com o DIÁRIO AS BEIRAS, Eugénio Leite lamentou o facto de, nos dias de hoje, ainda haver várias crianças e jovens com problemas de visão não detectados.

“Nós já identificámos crianças com 14 anos que nunca tinham usado óculos. Eram hiperativos, eram meninos mal comportados, mas depois observámos e só não conseguiam ver. Tinham quatro dioptrias… Cerca de 80 a 85% destas crianças precisam de óculos ou utilizam óculos ultra desatualizados”, explicou.

| Mais informação na edição de segunda-feira do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de junho

"Tubarões Azuis" travaram Espanha e somaram primeiro ponto na estreia no Mundial2026
15 de junho

António Montez não continua ao serviço da Académica
15 de junho

Mundial2026: Matheus Nunes atesta preparação para tempestades
15 de junho

Vem aí um pacote de novas leis para as autarquias e eleitos locais

Coimbra

Vem aí um pacote de novas leis para as autarquias e eleitos locais

Bispo apela à humanidade na bênção das pastas

Colisão em Almalaguês provoca um ferido leve