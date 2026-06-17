Pediátrico pode vir a ter novo hospital privado como vizinho

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Uma nova unidade hospitalar privada poderá estar prestes a nascer junto ao Hospital Pediátrico de Coimbra. A revelação foi feita pela coordenadora da União dos Sindicatos de Coimbra da CGTP, Luísa Silva.

À margem da tomada de posse como coordenadora para os próximos quatros anos, Luísa Silva esclareceu que foi transmitido aos trabalhadores que vai avançar a construção do novo hospital. Para a representante dos sindicatos, esta nova unidade hospitalar vai entupir ainda mais uma zona já condicionada.

“Quando acompanhámos, com os trabalhadores, o processo de construção do estacionamento do Hospital da Universidade, viemos a saber que está perspetivada a construção de um novo hospital privado ali na zona”, começou por dizer a coordenadora da CGTP em Coimbra, salientando que aquela zona tem já problemas de mobilidade.

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