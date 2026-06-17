Coimbra

Pediátrico pode vir a ter novo hospital privado como vizinho

17 de junho de 2026 às 11 h10
Revelação foi feita à margem da tomada de posse da direção da União dos Sindicatos de Coimbra para o mandato até 2030 | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Uma nova unidade hospitalar privada poderá estar prestes a nascer junto ao Hospital Pediátrico de Coimbra. A revelação foi feita pela coordenadora da União dos Sindicatos de Coimbra da CGTP, Luísa Silva.

À margem da tomada de posse como coordenadora para os próximos quatros anos, Luísa Silva esclareceu que foi transmitido aos trabalhadores que vai avançar a construção do novo hospital. Para a representante dos sindicatos, esta nova unidade hospitalar vai entupir ainda mais uma zona já condicionada.

“Quando acompanhámos, com os trabalhadores, o processo de construção do estacionamento do Hospital da Universidade, viemos a saber que está perspetivada a construção de um novo hospital privado ali na zona”, começou por dizer a coordenadora da CGTP em Coimbra, salientando que aquela zona tem já problemas de mobilidade.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de junho

Mau tempo: ANMP pede despacho que enquadre apoios para recuperação de equipamentos municipais
17 de junho

Mau tempo: "Esmagadora maioria" dos municípios concluirá apoios por danos em casas este mês - ministro
17 de junho

José Sousa volta a vencer em casa
17 de junho

Incêndios: MAI admite que existe “falta de cultura de limpeza” nos espaços rurais

Coimbra

Mau tempo: ANMP pede despacho que enquadre apoios para recuperação de equipamentos municipais

UC atribui Doutoramento Honoris Causa ao médico e investigador britânico Peter Barnes

Pediátrico pode vir a ter novo hospital privado como vizinho