Ricardo Teixeira renova contrato com a Académica

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O defesa central Ricardo Teixeira vai continuar a jogar ao serviço da Académica. Em comunicado, a Briosa refere que “chegou a acordo com Ricardo Teixeira para a renovação do vínculo que liga o defesa central à Briosa”.

“Aos 25 anos, Ricardo Teixeira continuará a vestir de preto e a representar a Briosa depois de uma época de enorme consistência e regularidade. O defesa central participou em 33 jogos oficiais, somando cerca de 2.950 minutos em campo, aos quais juntou 1 golo e 1 assistência”, acrescenta a Académica.

“Verdadeiro pilar da linha defensiva, Ricardo foi substituído apenas uma vez ao longo de toda a temporada, um dado revelador da sua importância para a equipa e da consistência do seu rendimento. As suas exibições valeram-lhe a inclusão na Equipa do Ano da Liga 3, na posição de defesa central”, precisa ainda a nota.

A nível individual, foi ainda distinguido com o prémio Jogador Puro Futebol, galardão atribuído ao atleta com mais minutos disputados sem cometer faltas, refletindo a sua inteligência competitiva, qualidade técnica e exemplar comportamento dentro das quatro linhas.

Com liderança, fiabilidade e uma crescente identificação com os valores da Académica, “Ricardo Teixeira continuará a ser uma peça-chave no projeto desportivo da Briosa”.

A terminar, a Académica “deseja a Ricardo Teixeira os maiores sucessos pessoais e desportivos ao serviço do clube”.