Coimbra

UC atribui Doutoramento Honoris Causa ao médico e investigador britânico Peter Barnes

17 de junho de 2026 às 11 h20
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Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A Universidade de Coimbra vai atribuir o grau Doutoramento Honoris Causa a Peter Barnes, médico, investigador e professor universitário inglês. Sob proposta da Faculdade de Medicina, a cerimónia decorre na próxima quarta-feira, 24 de junho, a partir das 10H30, na Sala Grande dos Atos (Sala dos Capelos).

Segundo comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, “o diretor da Faculdade de Medicina, Carlos Robalo Cordeiro, será o Padrinho (Apresentante), estando os elogios a cargo de Henrique Girão (elogio do Doutorando) e de Guilherme Tralhão (elogio do Padrinho). Os três são docentes da FMUC, que propôs a atribuição do Doutoramento Honoris Causa ao docente e investigador britânico da área da pneumologia, como “reconhecimento de um percurso científico e académico de excelência e de um impacto ímpar na medicina respiratória a nível mundial”.

De acordo com a proposta da FMUC, “figura de referência incontornável nesta área, Peter Barnes destacou-se por uma produção científica extraordinária e altamente influente, que contribuiu decisivamente para o aprofundamento do conhecimento e para a inovação no tratamento de doenças como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), com benefícios diretos na qualidade de vida de milhões de pessoas”.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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