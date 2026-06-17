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Rodas de conversas sobre produção artística na Oficina Municipal do Teatro

17 de junho de 2026 às 10 h00
Estrutura artística de Almada apresenta em julho “Periféricas” | Fotografia: DR
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Artistas da Bela Associação partilham hoje com o público dúvidas, inquietações e motivações de quem cria na sessão “O que me faz artista?”

A Oficina Municipal do Teatro (OMT) vai ser palco, esta semana, de duas conversas ligadas à prática artística.

A primeira acontece já esta quarta-feira, 17 de junho, a partir das 18H00, com o ciclo de conversas ”O que me faz artista?”, que vai abrir um espaço de encontro e escuta entre artistas e o público, dando visibilidade às dúvidas, inquietações e motivações que acompanham quem cria.

Esta iniciativa surge através da Linha de Fuga, no âmbito das Residências Contra|o|Tempo, onde ao longo do mês de junho e até ao início do mês de julho, a Bela Associação, estrutura artística sediada em Almada que promove atividades intergeracionais entre pessoas criativas com vontade de ação social, construindo projetos e materializando ideias em prol de uma sociedade mais diversa e justa, irá estar na OMT em residência, para Ana Rocha, Márcio Canabarro e Mariana Tegner Barros depois apresentarem a construção coletiva “Periféricas”, no dia 3 de julho, às 21H30, no Centro Cultural e Recreativo de Bruscos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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