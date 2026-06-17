José Sousa volta a vencer em casa

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Praia da Tocha recebeu, este domingo, mais uma edição do exigente Crosstrail, que este ano contou para o circuito de Trail Curto da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra no percurso de 20km.

José Sousa, maratonista natural da Praia da Tocha, não dispensa, sempre que pode, a presença no Crosstrail. Este ano voltou a inscrever o seu nome no 1.º lugar do pódio, sem hipóteses para os perseguidores, que ficaram a quase 10 minutos.

Fábio Cruz (CAOH) foi 2.º, a 9:43 minutos, mas garantiu os primeiros 100 pontos da época no circuito curto, reforçando o 3.º lugar do circuito.

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