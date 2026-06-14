Coimbra

Habitação assaltada durante a madrugada em Coimbra

14 de junho de 2026 às 17 h11
A entrada na habitação aconteceu pela porta principal | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Foram furtados diversos objetos pessoais e tecnológicos. PSP de Coimbra foi acionada e está agora a investigar o caso

Uma habitação situada na rua António Vasconcelos, em Coimbra, foi alvo de um assalto na madrugada de ontem. O assalto terá ocorrido entre as 02H50 e as 04H00, durante a ausência dos inquilinos.

Ao regressar, os residentes depararam-se com a porta aberta e com a falta de alguns artigos pessoais. Foram levados bens pessoais e artigos tecnológicos. Foi furtada uma televisão, uma trotineta elétrica e respetivos carregadores, dois telemóveis, duas máquinas utilizadas para a realização de tatuagens, um computador, perfumes, fones para ouvir música e algum dinheiro.

Após verificarem o sucedido, reportaram o sucedido à Policia de Segurança Pública (PSP) que se deslocou ao local.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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