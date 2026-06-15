António Montez não continua ao serviço da Académica

António Montez não vai acompanhar a Académica na disputa da Segunda Liga do próximo ano. Essa decisão foi comunicada pelo atleta através de uma mensagem nas redes sociais.

Na publicação, Montez começou por se dirigir aos adeptos da Briosa: Academistas. Depois de muita reflexão, na próxima época não vou estar de losango ao peito. Devo este texto a todas as pessoas que fazem parte deste enorme clube.

“Foram 2 épocas em que vivemos todos os momentos possíveis. Mais de 50 jogos onde tive o privilégio de vestir esta camisola e de ter a sensação do que é fazer parte do grupo de capitães da Associação Académica de Coimbra. Não foi só o Montez que cresceu enquanto jogador, foi também o António que cresceu enquanto homem. Levo comigo os valores desta casa para o resto da minha vida”, acrescenta o médio.

Recordando a última época, que culminou com a subida da Académica á Segunda Liga, António Montez destaca que “o que alcançámos em conjunto foi muito mais do que uma subida de divisão. É mais um passo no caminho de um histórico que tive a honra de representar”.

A terminar, Montez deixa agradecimentos “à Direção, ao Mister António e equipa técnica e aos meus colegas por esta caminhada que fizemos juntos. E a última palavra vai para todos os sócios e adeptos que carregam a Briosa às costas diariamente e que fizeram com que nunca deixássemos de acreditar: obrigado”.