Desporto

“Tubarões Azuis” travaram Espanha e somaram primeiro ponto na estreia no Mundial2026

15 de junho de 2026 às 19 h12
Vozinha foi o homem do jogo | FIFA
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O primeiro nulo do Mundial2026, o primeiro ponto para uma nação estreante, Cabo-Verde. No Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos da América, Cabo Verde e Espanha empataram, 0-0, no jogo que marcou a abertura do grupo H. 

Apesar de ter somado várias oportunidades, “La Roja” esbarrou na solidez e na coesão defensiva de caboverdiana, que teve no guarda-redes Vozinha e no defesa Diney Borges dois esteios que travaram as intenções dos comandados de Luis de la Fuente, atuais campeões europeus.

Na 2.ª jornada do grupo, Cabo Verde mede forças com o Uruguai (22 de junho, 23H00), enquanto a Espanha defronta a Arábia Saudita ( 21 de junho, 17H00). A primeira ronda do grupo H fica concluída esta noite, com o duelo entre Arábia Saudita e Uruguai (23H00).

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