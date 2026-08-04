Coimbra

Via de metrobus no Pediátrico de Coimbra não estará pronta no arranque da linha

04 de agosto de 2026 às 14 h24
Agência Lusa
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A via dedicada de metrobus entre os Hospitais da Universidade de Coimbra e o Pediátrico, que não estava inicialmente prevista na empreitada, não vai estar pronta a tempo do arranque da linha, no primeiro trimestre de 2027, revelou hoje a Metro Mondego.

Em resposta à agência Lusa, a Metro Mondego afirmou que não será possível incluir a construção de via dedicada até ao Pediátrico a tempo da abertura integral da linha do hospital, prevista para o primeiro trimestre de 2027.

Em maio, o presidente da empresa responsável pela operação do ‘metrobus’, Leonel Serra, afirmou que havia vontade de avançar com canal dedicado entre Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e Pediátrico, que a atual empreitada não previa.

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