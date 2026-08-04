Coimbra

IP lança concurso para projeto de reabilitação da EN341 e nó do Almegue em Coimbra

04 de agosto de 2026 às 16 h45
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Agência Lusa
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A Infraestruturas de Portugal lançou hoje o concurso público para o projeto de reabilitação da estrada nacional 341 (EN341) e acesso à rotunda do Almegue, em Coimbra, que vai permitir avaliar a viabilidade de um sistema de semaforização naquele nó.

O anúncio do concurso público, com um preço base de 700 mil euros, foi publicado hoje em Diário da República e vai estar aberto até 02 de setembro, tendo um prazo de execução de 450 dias.

O procedimento lançado pela Infraestruturas de Portugal (IP) contempla a elaboração do projeto de execução de reabilitação da EN341, entre Taveiro e a rotunda do Almegue, numa distância de cerca de sete quilómetros, com a requalificação também dos diferentes nós e ligações à via naquele troço.

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