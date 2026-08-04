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Académica contrata lateral esquerdo Hélder Lopes

04 de agosto de 2026 às 17 h12
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Académica anunciou hoje que chegou a acordo para a contratação do defesa-esquerdo Hélder Lopes até ao final da temporada.

O jogador, de 37 anos, atuou em Israel nas últimas cinco temporadas, onde foi campeão ao serviço do Hapoel Beer Sheva. Antes disso tinha sido também campeão grego com o AEK Atenas.

“Com centenas de jogos ao mais alto nível, o defesa português chega agora à Briosa para acrescentar experiência, liderança e qualidade a um plantel que continua a ganhar argumentos para a nova temporada”, destaca o clube.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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