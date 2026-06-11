AcadémicaDesporto

Lembra-se dele? Jogou na Académica e agora é reforço do vice-campeão escocês

11 de junho de 2026 às 16 h54
Amadou Ba-Sy jogou na Briosa na época 24/25 | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Lembra-se de Amadou Ba-Sy? O avançado francês de 25 anos jogou pela Académica na época 2024/2025, na Liga 3, e agora é reforço do vice-campeão escocês, Hearts, onde joga o português Cláudio Braga.

O avançado de 25 anos deixou o FC Rouen, em França, e assinou um contrato válido por três temporadas com a equipa da Escócia.

Na época 2024/2025, o atleta esteve cedido à Académica por parte do Vizela e, em 21 jogos disputados marcou seis golos e fez duas assistências.

 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

11 de junho

Trump afirma que "ótimo" acordo com Irão pode ser assinado em poucos dias
11 de junho

Portugal termina primeiro dia com quatro finais e 15 meias-finais
11 de junho

Projeto da nova sede da Ordem dos Médicos já está na câmara
11 de junho

Governo prolonga prazo para municípios decidirem sobre regulamento para alojamento local

Académica

Lembra-se dele? Jogou na Académica e agora é reforço do vice-campeão escocês

Antigo jogador da Académica Augusto Rocha foi homenageado

Defesa esquerdo Kaká renova com a Académica

Desporto

Portugal termina primeiro dia com quatro finais e 15 meias-finais

Lembra-se dele? Jogou na Académica e agora é reforço do vice-campeão escocês

Antigo jogador da Académica Augusto Rocha foi homenageado