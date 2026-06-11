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Lembra-se dele? Jogou na Académica e agora é reforço do vice-campeão escocês
Amadou Ba-Sy jogou na Briosa na época 24/25 | Fotografia: DR
Lembra-se de Amadou Ba-Sy? O avançado francês de 25 anos jogou pela Académica na época 2024/2025, na Liga 3, e agora é reforço do vice-campeão escocês, Hearts, onde joga o português Cláudio Braga.
O avançado de 25 anos deixou o FC Rouen, em França, e assinou um contrato válido por três temporadas com a equipa da Escócia.
Na época 2024/2025, o atleta esteve cedido à Académica por parte do Vizela e, em 21 jogos disputados marcou seis golos e fez duas assistências.