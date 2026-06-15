Expofacic de Cantanhede com mais de 200 espetáculos e 600 expositores em 11 dias

A próxima edição da Expofacic – Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede terá cerca de 200 espetáculos, mais de 600 expositores de diferentes áreas e cinco dezenas de tasquinhas, durante 11 dias, revelou hoje a organização.

“Cantanhede será durante 11 dias o palco da maior feira-festa do país, num evento que é simultaneamente um poderoso instrumento de promoção territorial, de dinamização económica e de afirmação da identidade do concelho de Cantanhede”, afirmou a presidente da Câmara, Helena Teodósio.

A 34.ª Expofacic – Exposição/Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede, no distrito de Coimbra, arranca a 30 de julho e decorre até 09 de agosto, no recinto da Parque Expo-Desportivo de São Mateus.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do certame, que decorreu ao final da tarde de hoje nos Claustros dos Paços do Concelho, a autarca destacou o cartaz do evento, que “mais uma vez foi pensado para satisfazer as expectativas de diferentes gerações”.

“Mas a Expofacic é muito mais do que o seu palco principal. A Expofacic é um certame de oportunidades para as empresas, um local privilegiado para a promoção dos produtos e serviços, uma montra das capacidades produtivas do território, um ponto de encontro para profissionais e investidores, sendo também simultaneamente um espaço para a inovação e para a celebração das tradições e da identidade local”, acrescentou.

Segundo Helena Teodósio, a edição deste ano aposta na qualificação das diferentes valências, na melhoria das condições de acolhimento dos visitantes e na modernização das infraestruturas.

A Feira pretende ainda implementar soluções que promovam “experiências cada vez mais confortáveis, seguras e sustentáveis”.

Quando faltam 45 dias para o arranque do evento, o presidente do conselho de administração da empresa municipal INOVA, Pedro Cardoso, evidenciou a importância da “maior feira-festa do país”, cujo “retorno, efeitos económicos diretos e indiretos, justificam o grande investimento do Município”.

“No setor comercial e industrial vamos ter 450 espaços, o setor automóvel com 33 espaços, o setor agrícola com 60 espaços, o setor artesanato nacional e internacional com 110 espaços e ainda 10 espaços das áreas livres. Estamos a falar de mais de 600 espaços, que fazem da Expofacic o maior centro comercial a céu aberto da Península Ibérica”, sustentou.

No recinto estarão ainda cerca de 50 tasquinhas e restaurantes, bem como 25 espaços de produtos regionais e 12 espaços de Street Food.

A edição de 2026 contará com mais de 200 concertos e atividades de animação, distribuídos por sete palcos temáticos.

Em palco estarão Bárbara Tinoco e Vizinhos (30 de julho); Sara Correia, Nininho Vaz Maia (31 de julho); Deixe o Pimba em Paz, Mundo Segundo, Slow J (01 de agosto); José Cid, Hybrid Theory (02 de agosto); Squeeze Theeze Pleeze, Delfins (03 de agosto); João Pedro Pais, Diogo Piçarra (04 de agosto); Átoa, Xutos & Pontapés (05 de agosto), João Só, Calema (06 de Agosto), Maiara & Maraisa, Sertabeijo (07 de agosto); Livinho, M80 Party (08 de agosto), Nuno Bastos e Turma do Pagode (09 de agosto), entre outros.

De acordo com Pedro Cardoso, o espaço Street Gaming vai regressa reforçado, com o dobro dos postos de jogo, simuladores e atividades gratuitas, enquanto a zona Expofacic Kids vai crescer e disponibilizar novas experiências para os mais novos.