Faleceu José Penedos

José Penedos, antigo secretário de Estado da Energia e da Defesa e ex-líder da REN, morreu hoje aos 80 anos, vítima de doença, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da Federação Distrital de Coimbra do Partido Socialista.

Natural de Vieira do Minho, construiu um percurso marcante no setor energético e na vida política nacional. Foi o primeiro presidente da Comissão Concelhia de Coimbra do PS e exerceu funções como deputado à Assembleia da República. Durante os governos liderados por António Guterres, assumiu os cargos de secretário de Estado da Energia e da Defesa Nacional. Teve ainda um papel relevante na área empresarial, tendo sido quadro da EDP desde a fundação da empresa e, mais tarde, líder da REN.

Em 2014, José Penedos foi condenado por corrupção no âmbito do processo “Face Oculta”. Após ter cumprido parte da pena em prisão, foi libertado devido a problemas de saúde.