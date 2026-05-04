DesportoFutebol distrital

Nogueirense campeão

04 de maio de 2026 às 11 h10
Equipa de Nogueira do Cravo fez a festa quando ainda faltam três jornadas para o final do campeonato | Fotografia: DR
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

O Nogueirense sagrou-se ontem campeão da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Coimbra (AFC).

A formação de Nogueira do Cravo venceu na deslocação a Touriz (1-0) e aproveitou o empate (2-2) do perseguidor União 1919 na visita ao União FC para fazer a festa. A três jornadas do final do principal campeonato distrital, os comandados de Filipe Salvado dispõem de 10 pontos de vantagem sobre o 2.º classificado, pelo que, matematicamente, está conquistado o troféu de campeão.

Carriço decisivo
Quanto ao jogo de ontem em Touriz, foi bastante disputado e equilibrado, com a decisão a surgir num lance de pormenor e de bola parada. Aos 18’, Carriço bateu de forma irrepreensível um livre frontal à baliza adversária e nem o voo de João Alves foi suficiente para impedir que a bola cruzasse a linha de golo.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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