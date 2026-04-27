Honra: Seixo de Mira sagra-se campeão

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O Seixo de Mira é o novo campeão da Divisão de Honra da AF Coimbra.

Depois de ter garantido há duas semanas a subida à Divisão de Elite na próxima época, o clube do concelho de Mira junta agora a esse feito o título de campeão, isto quando ainda faltam quatro jornadas para terminar a prova.

O objetivo foi alcançado ontem após ter vencido, em Coimbra, a Académica “B”, por 3-0. Os golos dos recém-campeões foram apontados por Zé Félix, Erick Vinueza e ainda um auto golo.

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